Контейнеровоз Maersk пришел в Петербург, завершив пробный рейс по Севморпути

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Контейнеровоз датской A.P.Moeller-Maersk A/S пришел в порт Санкт-Петербург, завершив первый пробный рейс по Северному морскому пути.

Согласно данным системы Marine Traffic, в настоящее время судно находится на рейде Большого порта Санкт-Петербург.

"Venta Maersk находится у приемного буя, приход судна в порт планируется сегодня, с открытием судопропускного сооружения С-1", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в администрации морских портов Балтийского бассейна.

Как сообщалось, 12 сентября атомный ледокол "50 лет Победы" обеспечил проход контейнеровоза Maersk Line по Северному морскому пути на маршруте от Восточно-Сибирского моря до моря Лаптевых. "8 сентября атомоход "50 лет Победы" взял контейнеровоз под проводку. Караван благополучно проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов", - сообщала пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

Maersk Line в начале сентября отправила в первый пробный рейс по Севморпути контейнеровоз ледового класса Venta Maersk вместимостью 3600 TEU. Судно вышло из Владивостока 23 августа с грузом замороженной рыбы в порт Пусан (Южная Корея) для дозагрузки электроникой. Пройдя по Севморпути, контейнеровоз 22 сентября доставил часть груза в Бремерхафен (Германия) и вышел на конечную точку маршрута в Санкт-Петербург.

"Пробный переход позволит нам собрать необходимую информацию и изучить практическую целесообразность контейнерных перевозок по Северному морскому пути", - сообщала Maersk.

Маршрут по СМП из Юго-Восточной Азии в Европу позволяет в два раза сократить время транспортировки грузов по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. По итогам 2017 года объем грузоперевозок по Севморпути составил 10,7 млн тонн.

Maersk Line - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру. Также она владеет рядом крупнейших в мире контейнеровозов, а в целом ее флот насчитывает около 786 судов/