Член московской ОНК оспорил запрет на фотографирование в СИЗО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Член московской общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев направил в Лефортовский районный суд административный иск, оспаривающий действия начальника СИЗО "Лефортово" по запрету на фоотехнику.

Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", которая представляет интересы Еникеева совместно с юристами Московской Хельсинкской Группы.

В августе 2018 года при посещении СИЗО "Лефортово" члены ОНК сообщили заместителю начальника СИЗО по режиму о намерении пронести фототехнику, чтобы зафиксировать отсутствие приватности санузлов. В итоге решение принимал начальник изолятора Алексей Ромашин, который отказал в использовании техники, сославшись на то, что закон разрешает фиксировать исключительно нарушения нормативных правовых актов, а расположение санузлов ничего не нарушает.

В иске Еникеев требует признать действия начальника изолятора незаконными. "Во-первых, отсутствие приватности санузлов нарушает положения Европейской конвенции по правам человека, а правовые позиции ЕСПЧ для российского правоприменителя все еще обязательны к исполнению. Во-вторых, поскольку ситуация с проносом фото- и видеотехники членами ОНК в колонии и СИЗО в последние годы вызывала множество споров, в том числе и судебных, этим летом в закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" был добавлен специальный пункт, который признает за ОНК право на пронос техники вне зависимости от разрешения администрации", - прокомментировал подачу иска Павлов.

"Поправки в 76-й федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" прямо закрепляют право членов ОНК на фото- и видеофиксацию. Несмотря на это, начальник изолятора запретил нам пронос фотоаппарата, ссылаясь на то, что у них нарушений нет и поэтому фотографировать ничего нельзя", - заявил сам Еникеев.