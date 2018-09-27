Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске сознался в еще одном преступлении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске дал явку с повинной о третьем аналогичном преступлении, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ходом следствия.

"Убийца девушек, Антон Ипатов, дал явку с повинной о третьем убийстве - мужчины без определенного места жительства. Явка есть, но информация эта сырая, надо проверять", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что время убийства пока не известно.

Как сообщалось, 19 и 20 сентября в разных районах Петрозаводска были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. По версии следствия, подозреваемый вечером 19 сентября напал с ножом на 20-летнюю девушку у общежития. На следующий день в центре города произошло нападение на 27-летнюю девушку. Обе пострадавшие скончались от полученных ран.

Как следует из сообщения сайта Петрозаводского городского суда, задержанный ранее был судим за имущественные преступления - серию краж и неудавшийся угон. 22 сентября подозреваемый был взят под стражу сроком до 18 ноября включительно.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве (ст. 111 и ст. 105 УК РФ).