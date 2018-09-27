Росгвардеец в Кургане осужден на 12 лет за вооруженные ограбления на 11 тыс. рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Курганский городской суд признал местного жителя виновным в разбое, ношении оружия и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.

Установлено, что обвиняемый совершил три разбойных нападения на финансовые организации, уголовные дела по которым долгое время оставались нераскрытыми. На момент совершения преступлений мужчина работал в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курганской области, откуда уволился в сентябре 2017 года по собственному желанию.

В общей сложности за все три нападения подсудимый похитил 11 тыс. рублей и пачку сувенирных банкнот.

Так, в октябре 2016 года он с обрезом охотничьего ружья попытался ограбить отделение одного из банков в Кургане, но женщина-кассир закрылась в помещении кассы и ограбление не удалось. В результате еще двух вооруженных нападений на микрокредитные компании ему удалось похитить 5 тыс. рублей, а в другом случае - 6 тыс. рублей и пачку сувенирных банкнот.

В поле зрения правоохранительных органов обвиняемый попал благодаря тому, что в 2017-2018 годах размещал свертки с расфасованными наркотиками по тайниковым закладкам в Кургане, однако, его деятельность пресекли сотрудники УНК УМВД России по Курганской области.

Суд признал курганца виновным в разбое по ст. 162 УК РФ, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия по ч.1 ст.222 УК РФ, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств по п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ и приговорил его к 12 годам исправительной колонии строгого режима.