Из горящего дома в Томске эвакуировали 350 человек

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Томске тушат пожар, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Эвакуированы 350 человек, площадь пожара составляет порядка 500 кв.м. Информация о пострадавших не поступала", - сказал представитель пресс-службы.

На месте работают 43 человека и 13 единиц техники.

По данным ведомства, огонь возник в квартире на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, на место направили дополнительные силы из пожарно-спасательных частей Томска.

Жители Томска в соцсетях начали сбор вещей для погорельцев, предлагают помощь по транспортировке и ночлегу. Местная гостиница также выразила готовность бесплатно принять у себя людей, лишившихся крыши над головой.