Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле потушили

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Ярославле ликвидировано возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Славнефть-ЯНОС".

"Произошло возгорание установки каталитического крекинга 1А1Н. Все службы сработали оперативно. На данный момент загорание ликвидировано. Ведется охлаждение оборудования", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

Пожар могло спровоцировать короткое замыкание в оборудовании установки, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе.

"Предварительно пожар произошел из-за нештатной работы, возможно, вследствие замыкания, навесного оборудования установки по переработке нефти", - сказал источник.

Основа установки, по предварительным данным, не пострадала и подлежит восстановлению.

Как сообщал ранее региональный главк МЧС РФ, на заводе "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле горела установка по переработке нефти.