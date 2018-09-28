Тяжелый беспилотник "Охотник" в октябре выйдет на завершающий этап наземных испытаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тяжёлый ударный беспилотник "Охотник", как ожидается, в октябре выйдет на завершающий этап наземных испытаний в преддверии первого вылета, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".



"В октябре планируется приступить к завершающему этапу частотных испытаний планера "Охотника". После их окончания можно будет говорить о готовности беспилотника к первому полёту", - сказал собеседник агентства, напомнив, что начало лётных испытаний "Охотника" запланировано на 2019 год.



28 июня осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке тяжёлого ударного беспилотника "Охотник", разработанного в компании "Сухой" (входит в ОАК).

"На Новосибирском авиационном заводе состоялась первая выкатка ударного беспилотника "Охотник" - он проходит наземные испытания в преддверии первого вылета",- сказал собеседник агентства. Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.



В 2017 году в интернете была распространена фотография "Охотника", вырезанная из презентации Минобороны России, судя по которой, аппарат разрабатывается по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трёхстоечным шасси.