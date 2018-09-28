Старовойт сменит пост руководителя Росавтодора на должность замглавы Минтранса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Романа Старовойта заместителем министра транспорта РФ.

Соответствующее распоряжение от 27 сентября опубликовано на сайте правительства РФ. При этом чиновник был освобожден его от занимаемой должности.

До настоящего времени Старовойт занимал пост главы Федерального агентства дорожного транспорта (Росавтодор) РФ.

Распоряжением Медведева новым главой Росавтодора назначен Андрей Костюк. До этого он занимал должность замглавы Росавтодора, от которой освобожден тем же распоряжением.

Согласно информации на сайте агентства, Костюк родился 2 июня 1979 года в городе Тынде Амурской области.

В 2001 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ по специальности "Мосты и транспортные тоннели", в 2008 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

С 2002 по 2006 год работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении "Дирекция транспортного строительства" при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации г. Санкт-Петербурга, где занимал должности специалиста 2-й и 1-й категорий, инженера, инженера 2-й и 1-й категорий, заместителя начальника отдела транспортных сооружений.

С 2006 по 2012 год заместитель начальника, а затем начальник Федерального казенного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства".

В декабре 2012 года был назначен заместителем руководителя Федерального дорожного агентства.