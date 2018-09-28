Косатки перевернули лодку с двумя рыбаками в Охотском море

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полиция и спасатели в Магаданской области ищут рыбака, который пропал в море после того, как лодку, в которой он находился с приятелем, перевернули косатки.

В пресс-службе УМВД России по Магаданской области агентству "Интерфакс" сообщили, что инцидент произошел в Ольском городском округе в районе Тауйской губы Охотского моря.

"Косатки перевернули лодку с двумя рыбаками. Одному из них удалось спастись, преодолев 200 метров до берега, местонахождение второго не известно", - отметили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время сотрудники Ольского районного отделения полиции совместно с коллегами из МЧС России по Магаданской области организовали поиски пропавшего.