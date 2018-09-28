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Реактивный снаряд прилетел на пастбище в Ингушетии с учений в Северной Осетии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Джейрахском районе Ингушетии на пастбищной территории упал снаряд реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, он прилетел из Северной Осетии, где, по-видимому, проводились военные учения. Снаряд не взорвался, он упал в безлюдном месте. Его нашли местные жители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

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Теги: Ингушетия
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