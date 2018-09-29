Во Владивостоке открылся фестиваль"День тигра"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра", открывшегося в субботу во Владивостоке.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений - всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу - сбережению нашего богатого природного наследия. В том числе - популяции амурского тигра, который ещё недавно находился на грани исчезновения. Отрадно, что в последнее время удалось добиться ощутимых результатов", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте главы российского государства.

В.Путин отметил "значимую, востребованную деятельность "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра", которому в нынешнем году исполняется пять лет".

"В тесном взаимодействии со специалистами, учёными-биологами, краеведами, добровольцами, другими защитниками дикой природы Центром реализуются серьёзные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты. Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки", - подчеркнул президент РФ.