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Завершены типовые испытания "модульного" ЗРК "Тор"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Типовые испытания модульного ЗРК "Тор-М2КМ" завершены на полигоне Капустин Яр в сентябре, сообщил "Интерфаксу" военный источник.

"Типовые испытания состояли из двух этапов. Первый из них был проведен на заводе-изготовителе. В ходе второго этапа проведены стрельбовые испытания", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе первого этапа было проверено соответствие автономного боевого модуля техническим требования. После этого на полигоне Капустин Яр были проведены стрельбы по одиночной и парной мишени "Саман" на дальней границе зоны поражения и на максимальном параметре. Цели были поражены. "Тор-М2КМ" подтвердил высокие боевые возможности", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Тор-М2КМ" появился в 2014 году. По сравнению с ЗРК "Тор-М2Э" у него увеличены зоны поражения по дальности и высоте. Боевой модуль "Тор-М2КМ" может размещаться на любой платформе грузоподъемностью не менее 20 тонн. В частности, специально к выставке подготовлен новый вариант размещения автономного боевого модуля из состава этого ЗРК на автомобильном шасси "КамАЗ".

В мобильном варианте комплекс можно перевозить на внешней подвеске Ми-26Т, самолетом Ил-76. В стационарном варианте его можно устанавливать, например, на крышах зданий и сооружений, на буровых платформах и т.д.

"Тор-М2КМ" "гарантирует надежную защиту от нарушений госграницы малыми воздушными средствами (малоразмерные самолеты, вертолеты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и т.д.)". ЗРК также может прикрыть любой объект от ударов средств высокоточного оружия. ЗРК "Тор" производит АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Теги: Тор, Тор-М2КМ
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