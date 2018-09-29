Иностранные туристы оставили в России в среднем по 144 тысячи рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные туристы проводят в России в среднем неделю и тратят за поездку 144 тысячи рублей на человека, следует из доклада Аналитического центра при правительстве РФ.

В среднем иностранный гражданин проводит в России 8 дней, а прибывающий с целью туризма - 7. В одном объекте размещения (гостинице, хостеле и т.д.) иностранный турист проводит, как правило, не более чем 1-3 ночей, а значит, во время своего пребывания в России он перемещается между городами России, а не проводит все время в одном месте", - говорится в документе.

Доклад "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" подготовлен в сентябре 2018 года. По данным авторов, посещающие нашу страну иностранные туристы редко пользуется турпакетами, отдавая предпочтение самостоятельной организации своего пребывания в России.

В российских гостиницах иностранный турист чаще всего приобретает пакет проживания с завтраком или без питания. "Средний бюджет поездки иностранца в Россию составляет 144 тыс. руб. При этом затраты на проживание составляют около 23% общих затрат на поездку, на международные перевозки - 24%, на питание- 19%, на внутренние пассажирские перевозки - 9%", - отмечают авторы доклада.

По их данным, согласно экспертным оценкам представителей туроператоров, туристических агентств, объектов размещения, поставщиков экскурсионных и информационных услуг, в целом по отрасли выручка от оказания услуг иностранцам составила в 2017 году менее 10% от общей выручки.

"Развитие отрасли эксперты связывают, скорее, с развитием туризма внутреннего, чем въездного, 42,6% опрошенных представителей отрасли ожидают роста их выручки от оказания услуг российским потребителям, тогда как роста выручки от оказания услуг иностранцам ожидают 40,9% участников опроса", - говорится в документе.

По результатам опроса, в среднем по России доход от проживания иностранных граждан в гостиницах и других средствах размещения составляет 7,2% выручки (это значение варьируется от 3,2% в Удмуртской Республике до 21,3% в Москве).

По экспертным оценкам, 42,9% затрат иностранных туристов на международные пассажирские перевозки приходится на иностранные, а не на российские компании. Доля затрат на услуги гидов, экскурсоводов и переводчиков составляет 12,4%.

Иностранные граждане совершили в первом полугодии 2018 года 10,9 млн поездок в Россию. В топ-5 стран по количеству граждан, въехавших в Россию с целью туризма, вошли Китай (28,5% или 448,0 тыс. граждан), Германия (10,4% или 163,7 тыс.), Республика Корея (7,4% или 116,8 тыс.), США (5,7% или 90,1 тыс.), Израиль (3,7% или 58,5 тыс.)