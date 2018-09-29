Четыре человека попали в больницу из-за ДТП с автобусом в Воронежской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус, в котором находилось 18 человек, попал в аварию на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области в субботу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Около 9:30 на 669 км трассы водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом "Фиат Дукато". Микроавтобус осуществлял рейс по маршруту Воронеж - Верхний Мамон. В нем находились 18 пассажиров и водитель.

В результате ДТП пострадали четыре человека: пассажирка автомобиля и три пассажира микроавтобуса. Все они доставлены в Павловскую районную больницу.

"Возраст и пол пострадавших уточняются. Детей среди них нет", - уточнили в ведомстве.

Это вторая крупная авария, произошедшая за сутки в Воронежской области.

Как сообщалось, в Анинском районе столкнулась легковая машина с КАМАЗом, госпитализированы четыре человека, в том числе дети 5 и 7 лет