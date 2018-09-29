В Уфе на заводе "Башнефть-Уфанефтехим" произошел пожар

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание бензина произошло на одной из установок в "Башнефть-Уфанефтехим", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в субботу.

"В 15:25 (13:25 по Москве) поступило сообщение о возгорании бензина на установке АВТ в "Башнефть-Уфанефтехим" с розливом горючего на площади 80 кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В 15:45 пожар локализован, в 15:53 открытое горение ликвидировано. Угрозы населенным пунктам нет.

На тушение пожара направлены силы и средства МЧС России и "Роснефти" в количестве 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

В 16:50 возгорание полностью ликвидировано. "Установка остановлена, технологический процесс не нарушен", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Башнефти" сообщили, что перелив топлива в емкости с последующим воспламенением произошел из-за некорректной работы насоса. "Площадь воспламенения составила 15 кв. м. Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует", - сказали в компании.

В настоящее время создана комиссия по выяснению причин происшедшего.