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Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Тамбовской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следствие в Тамбовской области выясняет обстоятельства смерти женщины и ее ребенка от угарного газа, сообщило Следственное управление СКР по региону.

"Вечером 29 сентября житель одного из сел Гавриловского района, вернувшись домой после работы, обнаружил 33-летнюю супругу и 11-летнего сына в комнате без сознания. Прибывшие медицинские работники госпитализировали женщину с ребенком в больницу, где они через непродолжительное время скончались", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

По этому факту проводится доследственная проверка.

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Теги: Тамбовская область
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