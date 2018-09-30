Российские войска в Арктике будут пользоваться артиллерийским комплексом "Набросок"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новый артиллерийский комплекс "Набросок" создается для сухопутных войск (СВ) России, сообщил главком СВ Олег Салюков.

"Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе, для оснащения арктических подразделений", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

По словам Салюкова, в завершающей стадии находится разработка новой самоходного артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ".

"В нем реализован инновационный режим стрельбы "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Это обеспечивает массированность огневого удара. Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные аналоги", - сказал главком.

Он напомнил, что для Сухопутных войск России разрабатывается "истребитель беспилотников" - зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой.

"Для общевойсковых и танковых подразделений в завершающей стадии разработки находятся хорошо известные вам танк "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг". По своим характеристикам, с учетом заложенного модернизационного потенциала, они, безусловно, будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет. В ближайшее время планируются поставки этих образцов в Сухопутные войска", - сказал главком.