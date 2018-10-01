Мощи небесного покровителя Крыма доставят в 17 российских городов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - По благословению патриарха Кирилла с 1 октября по 27 ноября по городам России пронесут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

За два месяца мощи посетят Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград, сообщили "Интерфаксу" в Фонде Андрея Первозванного, организовавшим принесение святыни.

Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.

Планируется, что в некоторых регионах ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

Также изготовлено 500 тыс. иконок святителя, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться его мощам.