Медведев утвердил направления работы правительства РФ до 2024 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства (ОНДП) Российской Федерации на период до 2024 года, сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

ОНДП являются ключевым документом стратегического планирования правительства России до 2024 года, отмечается в сообщении.

"ОНДП направлены на выполнение указа президента России от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, Стратегии национальной безопасности РФ, и Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года. Как заявил тогда Медведев, "в основе этого документа - трезвая, в чем-то даже жесткая оценка ситуации, но и в не меньшей степени - уверенность в наших силах".

"Мы живем и действуем в предельно агрессивной среде. Это касается и ситуации на мировых рынках, и политической обстановки, и, конечно, непрекращающегося санкционного давления", - сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что ОНДП не только определит всю работу правительства на ближайшие годы, но и "в значительной степени будет влиять на жизнь страны".

Премьер подчеркнул, что "документ требует предельной конкретики и четкой координации действий", поэтому слова "возможно, когда-нибудь, в среднем" из него должны быть по максимуму устранены.

Как сообщил на заседании правительства Медведев, для того, чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности правительства с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижениях которых он будет рассматривать не реже двух раз в год. Первое такое мероприятие запланировано на начало марта 2019 года, на нем будут подведены итоги работы в 2018 году.