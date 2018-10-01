В Чувашии арестован водитель, сбивший девочку после отказа сесть в его автомобиль

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суд в Чувашии заключил под стражу местного жителя, который умышленно преследовал на автомобиле 14-летнюю девочку и сбил ее, пострадавшая госпитализирована.

Пресс-служба следственного управления СКР по республике сообщает в понедельник, что инцидент произошел на минувшей неделе в Вурнарском районе.

"Житель деревни Вурманкасы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 14-летней девочке, которая отказалась проехать на автомобиле под его управлением, намеренно преследовал ее и совершил на нее наезд", - говорится в сообщении.

Потерпевшая была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Кроме того, по информации МВД по Чувашии, с начала текущего года в отношении виновника аварии составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима.

"Также решается вопрос о привлечении подозреваемого к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.