Объявлявшая голодовку экс-директор ульяновской школы станет вице-мэром Димитровграда

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший директор школы №72 Ульяновска Людмила Шишкина, баллотировавшаяся от КПРФ на выборах в областной парламент, станет заместителем главы администрации Димитровграда - второго по величине города региона.

Представитель администрации Димитровграда сообщил "Интерфаксу" во вторник, что в настоящее время документы находятся в стадии оформления.

"Шишкина займет должность заместителя главы администрации, курирующего социальную сферу, в том числе образование, спорт, культуру", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, ульяновское реготделение КПРФ сообщает, что предложение Шишкиной перейти на работу в администрацию Димитровграда поступило от представителей партии.

"КПРФ было предложено Людмиле Петровне Шишкиной возглавить образование в Димитровграде, где в результате прошедших выборов в городскую думу представители КПРФ получили 26 мест из 30. (...) Опыт и знания Людмилы Шишкиной будут использованы в полной мере", - говорится в сообщении.

В связи с этим решено прекратить голодовку депутатов Заксобрания области, протестующих против увольнения директора школы.

20 августа директор городской школы №72 Шишкина объявила голодовку на рабочем месте. Причиной такого решения стали проблемы во время приемки школы. После трех визитов комиссии школу так и не приняли. Директор подозревала, что здесь могли быть замешаны политические мотивы.

Как ранее сообщалось, что три депутата парламента Ульяновской области 26 сентября объявили голодовку, требуя восстановить в должности бывшего директора школы №72 Шишкину, которую, как они полагают, уволили после попытки баллотироваться в региональное Заксобрание. В выходные два парламентария были госпитализированы, третий продолжал голодовку в здании Заксобрания.

Шишкина являлась кандидатом в депутаты парламента области от партии КПРФ, однако суд отменил ее регистрацию из-за того, что она была якобы членом одновременно КПРФ и "Единой России".

После прошедшего 9 сентября дня голосования управление образования Ульяновска расторгло с Шишкиной трудовой договор по инициативе работодателя по ст.278 ТК РФ (дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации).

По мнению представителей КПРФ, увольнение является "откровенной политической расправой". Поэтому они объявили бессрочную голодовку с требованием восстановить Шишкину в должности.

В свою очередь первый заместитель главы Ульяновска Вадим Андреев заявлял, что решение о смене директора школы назрело еще в 2017 году, что и было сделано в сентябре этого года "после соблюдения всех юридических формальностей", а новому директору школы "предстоит вывести учебное заведение на новый уровень".

При этом Шишкиной были предложены другие должности, в том числе в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедших 9 сентября 2018 года выборов "Единая Россия" получила в Заксобрании Ульяновской области 17 мандатов (семь по партийным спискам и 10 по одномандатным округам), КПРФ - 14 (восемь по партийным спискам и шесть по одномандатным округам), ЛДПР - четыре (по два по партийным спискам и одномандатным округам), партия "Коммунисты России" - один мандат.