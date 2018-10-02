Мосгорсуд признал законным отказ вернуть Маре Багдасарян права

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным отказ вернуть стритрейсерше Маре Багдасарян водительские права, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Апелляционным определением Московского городского суда решение Дорогомиловского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства во вторник.

Как сообщалось, Дорогомиловский суд 18 мая отказался удовлетворить исковое заявление Багдасарян, в котором она просила признать незаконным отказ одного из отделений межрайонного отдела столичного ГИБДД в выдаче водительского удостоверения и настаивала на возврате ей документов.

Столичный Савеловский суд 21 марта 2017 года по иску Савеловского межрайонного прокурора запретил Багдасарян садиться за руль по состоянию здоровья, поскольку девушка страдает эпилепсией.

Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, согласно требованиям действующего федерального законодательства, право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя.

Вместе с тем отец девушки заявлял, что диагноз, поставленный его дочери, является "врачебной ошибкой".

Багдасарян "прославилась" в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, устроила "гонки" на внедорожнике "Гелендваген" с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Мара Багдасарян также была в машине. Позже суд отправил ее под арест на десять суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции. С тех пор девушка регулярно попадает в СМИ как участница различных инцидентов, связанных с ее увлечением вождением.