Подозреваемый в убийстве десятилетней девочки задержан в Томской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следователи-криминалисты задержали мужчину, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки в селе Нарга Молчановского района Томской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по региону.

"Следователи-криминалисты применили при проведении поисковых мероприятий тепловизор, источник экспертного света и квадрокоптер. Кроме того, с помощью современной кримтехники удалось оперативно задержать 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в следственный отдел регионального управления СКР. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства, а также мотив совершенного преступления; решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи также установят возможную причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений, говорится в сообщении. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся и другие следственные действия.

Как сообщалось, днем 30 сентября в селе Нарга Томской области ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. При прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено захоронение, на теле девочки были признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).