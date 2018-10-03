В России

Шереметьево будет платить Сбербанку от 6,2% годовых по уступленному ВЭБом кредиту

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Кредитное соглашение между АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) и Сбербанком, права требования по которому ранее принадлежали ВЭБу, предполагает выплату от 6,2% до 7,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В конце сентября ВЭБ сообщил о закрытии сделки по уступке Сбербанку прав требований по двум кредитам МАШ, выданным в 2006 и 2008 гг. на строительство терминала "D". Общий объем полученных аэропортом средств составил около $659 млн, уточнял в своем пресс-релизе МАШ, Сбербанку перешли права требования на сумму $537 млн. Параметры сделки не раскрывались, при этом по словам замгендиректора по экономике и финансам МАШ Александра Олейника, которого цитировала пресс-служба аэропорта, сделка позволила "снизить эффективную процентную ставку и увеличить дюрацию кредитного портфеля".

По данным источника "Интерфакса", срок погашения по обоим кредитам - декабрь 2026 года. До 2020 г. МАШ будет выплачивать Сбербанку 7,2% годовых, после этого ставка снизится до 6,2%. Плата за изменение условий кредитования составит 0,3% от суммы кредита. Соглашения обеспечены залогами, в том числе - залогом инфраструктуры терминала "D".

Согласно прошлогодней отчетности МАШ, ставка по кредитам ВЭБа составляла 7,4% годовых, задолженность требовалось погасить так же до 2026 года. На конец 2017 г. долг "Шереметьево" перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивался в 31 млрд руб. Задолженность перед Сбербанком была на уровне 6,4 млрд руб., при этом ставка по одному из старых кредитов банка составляла 9,2%, по другому - 13%.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций АО "МАШ" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

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Теги: Шереметьево, Сбербанк, ВЭБ

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