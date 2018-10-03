Подросток на Алтае получил больше 8 лет колонии за убийство почтальона

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - 16-летний подросток в Алтайском крае приговорен к 8 годам и 7 месяца колонии за убийство и ограбление почтальона, сообщает в среду управление СКР по региону.

17 января в селе Смоленское сотрудница "Почты России" разносила пенсию местным жителям. Подросток, знавший, что у 54-летней женщины при себе имеется крупная сумма денег, подкараулил ее во дворе одного из домов и напал на женщину с палкой и ножом. От полученных множественных ранений женщина скончалась.

Подросток забрал у убитой более 50 тысяч рублей, а тело забросал снегом.

Тело сотрудницы почты было обнаружено в тот же день в ходе поисковых мероприятий. Убийство было раскрыто в кратчайшие сроки, несовершеннолетнего задержали.

Также в ходе следствия была доказана его причастность к краже в октябре 2017 года мопеда, принадлежавшего местной жительнице.