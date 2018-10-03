Под Астраханью из-за ошибки инженера уничтожили поле краснокнижного лотоса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области возбудили уголовное дело после уничтожения поля краснокнижного лотоса в биосферном заповеднике, сообщили в среду "Интерфаксу" в Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуре.

"Это беспрецедентный случай. Рядом с заповедником проводились дноуглубительные работы по госконтракту. Инженер-гидролог компании, проводившей работы, не проследил за их ходом, в результате техника зашла на территорию Дамчикского участка заповедника", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что техника закидала поднятой со дна водоема землей поле лотоса, занесенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Астраханской области. Также уничтожены заросли тростника южного, являющиеся местом обитания и гнездования птиц тростникового комплекса.

"Отвалы грунта уничтожили часть уникальных экосистем волжской дельты, восстановление которых в первозданном виде невозможно. Ущерб оценивается в 3 млн 49,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении инженера-гидролога компании-подрядчика", - добавил Шамшутдинов

Дело возбуждено по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).