Корабли Балтфлота загерметизировали и дополнительно закрепили из-за шторма

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные меры безопасности приняты на кораблях Балтийского флота из-за непогоды, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Из-за неблагоприятного климатического прогноза в местах базирования и дислокации сил Балтийского флота на территории Калининградской области проведены мероприятия по подготовке кораблей к усилению ветра и волнения", - сказал Мартов.

Он уточнил, что на боевых кораблях и судах заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, ведутся графики учета атмосферного давления и скорости ветра. Также проверены средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную боевую готовность.

"Особое внимание уделено обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии к военным объектам и городкам. Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - сказал Мартов.

По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в среду ожидается усиление северо-западного ветра до 23 метров в секунду. Волнение моря будет достигать 5 баллов.