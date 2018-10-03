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СКР завел четвертое дело на бывшего гендиректора верфи-банкрота "Красные баррикады"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил в отношении бывшего гендиректора судостроительного завода "Красные баррикады" (Астраханская область) Александра Ильичева уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

"По версии следствия, с августа 2016 года по декабрь 2017 года подозреваемый, имея возможность погасить задолженность по уплате НДФЛ, не перечислил в бюджет более 26 млн рублей", - сказал Хегай. По его словам, Ильичев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По ранее предъявленному обвинению бывший генеральный директор завода содержится под стражей, напомнил Хегай. В августе этого года в отношении Ильичева было возбуждено дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Кроме того, он является фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы (часть 2 статья 145 УК РФ). По версии следствия, генеральный директор завода не выплачивал в полном объеме 834 работникам заработную плату с июня по октябрь 2017 года, задолженность за этот период составила более 55 млн рублей.

Ильичев также был осужден за сокрытие средств, их которых должны выплачиваться налоги (часть 1 стать 199.2 УК РФ) - вместе с бывшими заместителем гендиректора Петром Морозовым, финансовом директором Дмитрием Антиповым и главным бухгалтером Надеждой Назаровой. Кроме того, по иску прокуратуры с них солидарно взыскан ущерб в сумме 65,6 млн рублей.

Завод "Красные баррикады", который специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих буровых установок и других плавсредств, признан банкротом в декабре 2017 года. В январе текущего года государственное АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приняла решение включить верфь в свою структуру. К настоящему времени ОСК завершила аудит "Красных баррикад".

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Теги: СКР, Красные баррикады, Александр Ильичев

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