В Екатеринбурге откроется первый на Урале океанариум

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Океанариум появится в Екатеринбурге в конце октября, сообщается на официальном портале администрации города.

"Он будет находиться возле аквапарка и станет третьим по величине в России и единственным на Урале", - говорится в сообщении.

Площадь океанариума оставит 8 тыс. квадратным метров. В одной зоне расположится дельфинарий.

"Она будет включать в себя пять бассейнов с морскими животными и один бассейн с дельфинами, с которыми можно будет поплавать, а также амфитеатр на 700 посадочных мест для просмотра шоу с белухами, дельфинами, морскими котиками и львами", - поясняется в пресс-релизе.

Второй зоной станет сам океанариум, который будет состоять из 16 аквариумов. Посетители смогут увидеть более 10 тыс. морских животных.

Отмечается, что в океанариуме будут проходить представления, тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, занятия по дельфинотерапии, дайвингу с акулами, а также занятия для детей с особенностями развития.

Первое представление с участием дельфинов запланировано на 27 октября.