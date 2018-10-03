Петербуржец получил 2,5 года колонии за кражу из кабинета императрицы Марии Федоровны

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2,5 годам лишения свободы мужчину, который пьяным проник в комнаты императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Как было установлено, ночью 15 июня 2018 года обвиняемый Дмитрий Лапаев разбил камнем стекло двери кабинета "Палатка" и незаконно проник в комнаты Марии Федоровны в Павловском дворце. Из кабинета "Фонарик" он похитил пресс-папье золоченой бронзы 1814 года в виде фигуры бегущего ополченца стоимостью 950 тыс. рублей. На основании пресс-папье было выгравировано "Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 года". Затем, разбив окно, он проник в помещение павильона, принадлежащего ООО "Базель Трейд Компани", откуда из кассового аппарата похитил 3 тыс. рублей. Мужчина скрылся с места происшествия и был задержан наутро у дома по Московскому проспекту в состоянии алкогольного опьянения.

"Обвиняемый вину признал. В содеянном раскаялся. Извинился перед потерпевшими. Извинения были приняты. Лапаев попросил его понять и простить. Суду пояснил: "Я даже не понял, что попал в музей. Гражданский иск в сумме 79 347 рублей Лапаев не признал, однако высказался, что это лучше, чем 5 млн или 950 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

При избрании меры пресечения стоимость музейного предмета оценивалась в 5 млн рублей.

"В последнем слове Лапаев еще раз извинился перед всеми и, немного поразмышляв на тему, что еще можно сделать, чтобы "меньше дали", добавил, что больше так не будет", - добавили в суде.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск признан судом по праву.