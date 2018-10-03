Экс-депутат Госдумы Сергей Кондратенко скончался в Туле

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Туле на 58-м году умер экс-депутат Госдумы, председатель Тульской областной федерации профсоюзов Сергей Кондратенко, сообщили "Интерфаксу" в среду в секретариате Тульской областной думы.

"Сергей Иванович скончался сегодня от инфаркта. Он находился на лечении в областной клинической больнице", - сказал собеседник агентства.

Свои соболезнования выразили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Кондратенко - выпускник Тульского высшего артиллерийского инженерного училища. В 2004-2009 годах был депутатом Государственной думы, председателем комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности. С 2009 по 2016 годы - депутат Тульской областной думы, заместитель председателя облдумы. С сентября 2016 года - председатель Тульской федерации профсоюзов.