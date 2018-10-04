Третье землетрясение за сутки произошло на Камчатке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Усть-Камчатском районе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в четверг в 9:55 по местному времени (0:55 мск). Его эпицентр находился на суше в 70 км севернее райцентра Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 11", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что землетрясение произошло в том же районе, где четырьмя часами ранее произошло сейсмособытие магнитудой 5,3.

Как сообщалось, еще одно землетрясение произошло в среду вечером в акватории Авачинского залива в 53 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,8.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.