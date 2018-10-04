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Коммерсанты незаконно добыли угля на разрезе в Новокузнецке на полмиллиарда рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кузбасская транспортная полиция возбудила уголовное дело о нелегальной добыче угля на одном из разрезов в регионе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Линейного управления МВД на транспорте по СФО.

Отмечается, что незаконно добытое топливо перевозили по Западно-Сибирской железной дороге из Новокузнецкого района с разреза, который принадлежит коммерческой структуре.

"Добыча угля на разрезе проводилась за границами горного отвода. Площадь нелегальной выработки составила более 19 га с нарушением лицензионных границ на 425 метров", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, объем нелегальной добычи приближается к 240 тыс. тонн угля. Размер незаконно полученного дохода превышает 490 млн рублей.

Уголовное возбуждено по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

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Теги: Новокузнецке
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