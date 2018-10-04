Россияне сохранили доверие к армии и спецслужбам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Наибольшим институциональным доверием россиян пользуются армия и спецслужбы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 66% россиян доверяют армии. По сравнению с 2012 годом, этот показатель вырос почти вдвое. А год назад доверие к армии составляло 69%, сообщал "Левада-центр" в октябре 2017 года по итогам сентябрьского опроса.

Президенту теперь доверяют 58% опрошенных (в сентябре 2017 года - 75%), спецслужбам - 50% (в сентябре 2017 году - 57%).

Далее наибольшим доверием у россиян пользуется православная церковь и другие религиозные организации (48%, за последний год данные не изменились). По сравнению с 2012 годом, этот показатель снизился на 2%, однако данные организации по-прежнему занимают эту позицию по уровню доверия.

Такому институту как российские благотворительные организации доверяют более трети (38%) опрошенных. В 2012 году этот показатель находился на "нуле", в 2017г составлял 34%.

Уровень доверия таким институтам как СМИ и полиция - по 31% (в 2017 году им доверяли по 30% респондентов). По сравнению с 2012 годам удельный вес доверяющих прессе возрос на 5%, а полицейским - на 11%.

Органам прокуратуры доверяет 29% респондентов, тогда как в 2012 году этот показатель был на уровне 23%, а в 2017г - 33%. Судебным инстанциям доверяет 28% респондентов (в 2012 году - 23%, в 2017 году - 26%).

Уровень доверия правительству за последние 6 лет снизился с 29% до 27%, а в 2017 году правительству доверяли 35%.

Россияне склонны доверять Совету Федерации в большей мере, чем Госдуме. Верхней палате парламента доверяют 25% респондентов (6 лет назад - 21%, в 2017г - 35%), нижней палате - 23% (6 лет назад - 20%, в 2017 году - 33%).

Самые скромные позиции по институциональному доверию россиян занимают политические партии - 16% (в 2012 году 13%, в 2017г - 19%).

Опрос был проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.