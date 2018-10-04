Главные новости
4октябряВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 4 октябряЭкономикаРЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиВ миреХристиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи
В России

Россияне сохранили доверие к армии и спецслужбам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Наибольшим институциональным доверием россиян пользуются армия и спецслужбы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 66% россиян доверяют армии. По сравнению с 2012 годом, этот показатель вырос почти вдвое. А год назад доверие к армии составляло 69%, сообщал "Левада-центр" в октябре 2017 года по итогам сентябрьского опроса.

Президенту теперь доверяют 58% опрошенных (в сентябре 2017 года - 75%), спецслужбам - 50% (в сентябре 2017 году - 57%).

Далее наибольшим доверием у россиян пользуется православная церковь и другие религиозные организации (48%, за последний год данные не изменились). По сравнению с 2012 годом, этот показатель снизился на 2%, однако данные организации по-прежнему занимают эту позицию по уровню доверия.

Такому институту как российские благотворительные организации доверяют более трети (38%) опрошенных. В 2012 году этот показатель находился на "нуле", в 2017г составлял 34%.

Уровень доверия таким институтам как СМИ и полиция - по 31% (в 2017 году им доверяли по 30% респондентов). По сравнению с 2012 годам удельный вес доверяющих прессе возрос на 5%, а полицейским - на 11%.

Органам прокуратуры доверяет 29% респондентов, тогда как в 2012 году этот показатель был на уровне 23%, а в 2017г - 33%. Судебным инстанциям доверяет 28% респондентов (в 2012 году - 23%, в 2017 году - 26%).

Уровень доверия правительству за последние 6 лет снизился с 29% до 27%, а в 2017 году правительству доверяли 35%.

Россияне склонны доверять Совету Федерации в большей мере, чем Госдуме. Верхней палате парламента доверяют 25% респондентов (6 лет назад - 21%, в 2017г - 35%), нижней палате - 23% (6 лет назад - 20%, в 2017 году - 33%).

Самые скромные позиции по институциональному доверию россиян занимают политические партии - 16% (в 2012 году 13%, в 2017г - 19%).

Опрос был проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Левада-центр

Новости по теме

В России
На ТЭФИ назвали лучшие новостные программыНа ТЭФИ назвали лучшие новостные программы
За лучшую аналитику наградили передачу "Добров в эфире" на канале РЕН ТВ и ее ведущегоПодробнее
 Путин подписал пакет законов о пенсионной реформеПутин подписал пакет законов о пенсионной реформе
На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяцаПодробнее
 Путин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаПутин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко возглавит совет директоров Объединенной судостроительной корпорацииПодробнее
 Смягчение 282-й статьи получит обратную силуСмягчение 282-й статьи получит обратную силу
Это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье и прекратить производстваПодробнее
Директор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилииДиректор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилии
Суд отправил Сергея Колтырина и Евгения Носова под стражу до 27 ноябряПодробнее
 Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрикиРоссельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрики
В продукции фабрики, продававшейся в Москве, нашли вредоносные бактерииПодробнее
 Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
По его словам, "возня между спецслужбами" была всегда, как и проституцияПодробнее
 Совфед проголосовал за закон о пенсионной реформеСовфед проголосовал за закон о пенсионной реформе
Против законопроекта выступили пять сенаторовПодробнее
 Против "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничествеПротив "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничестве
В Генпрокуратуре считают, что туроператор выводил деньги на счета третьих лиц, а часть средств ушла за рубежПодробнее
 Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"
Пресс-секретарь президента назвал законопроект личной инициативой ПутинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 4 октябряЭкономикаРЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиВ миреХристиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощиСпорт"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФАВ РоссииПутин подписал пакет законов о пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕ

Сбербанк объявил об изменении структуры территориальных банков

Коммерсанты незаконно добыли угля на разрезе в Новокузнецке на полмиллиарда рублей

Нефть слабо подешевела после очередного скачка накануне

Brent торгуется выше $86 за баррель Подробнее

Полицейский погиб в Туве при задержании банды воров

Кандидат на пост главы Хакасии Мяхар назвал условие отказа от участия в выборах

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

"Вашингтон" стартовал в чемпионате НХЛ с крупной победы над "Бостоном"

Евгений Кузнецов забросил две шайбы, Александр Овечкин - одну плюс на его счету голевая передача Подробнее

Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы

Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборыПо словам Майка Пенса, действия России меркнут на фоне вмешательства Китая Подробнее

Что случилось этой ночью: четверг, 4 октября

Когда будут принимать поправки в Уголовный кодекс, сколько денег потратят на закупку ближнемагистральных самолетов в России Подробнее

РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами

РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиПассажирам пообещали более комфортные места Подробнее

Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов "Сухой Суперджет-100"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');