Здание Росморпорта в Петербурге эвакуировали из-за взрыва сигнальной ракеты

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг в здании Росморпорта в Петербурге взорвалась сигнальная ракета, один человек пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Из здания после происшествия эвакуировали несколько сотен человек.

"В кабинете на третьем этаже произошел взрыв сигнальной ракеты, в результате которого пострадал один человек. Степень тяжести полученных им травм устанавливается", - сказал собеседник.

Официальным комментарием по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Здание Северо-Западного филиала Росморпорта в Петербурге находится на Межевом переулке, 5.