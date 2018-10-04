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В дагестанском Каспийске с отравлением госпитализировали 31 ребенка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Десятки бригад медиков в городе Каспийске (Дагестан) продолжают проводить подворные обходы для выявления больных острой кишечной инфекцией (ОКИ), сообщил агентству "Интерфакс" представитель Минздрава региона.

"На сегодняшний день в больнице города Каспийска находится 31 ребенок, у которого диагностировали ОКИ", - сказал собеседник агентства.

В ходе подворных обходов обследовано более тысячи детей, для этого созданы 32 бригады медиков, добавил представитель Минздрава.

Ранее сообщалось, что 29 детей отравились 29 сентября в столовой одной из школ города Каспийска, 24 из них были госпитализированы, вскоре одного ребенка выписали.

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Теги: Дагестан, Каспийск
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