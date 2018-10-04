Школьник в Иркутске сбил пешехода на купленной втайне от родителей машине

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Автоинспекторы благодаря соцсетям нашли водителя автомобиля "ВАЗ" зеленого цвета, который утром в среду сбил в Иркутске женщину-пешехода и скрылся с места аварии, - им оказался школьник, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем машины находился 15-летний иркутский школьник. "Юноша, прогуливая уроки, оттачивал навыки вождения автомобиля, который приобрел на сэкономленные средства втайне от родителей", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, накануне 50-летняя женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, после ДТП ее госпитализировали с переломами. Школьник, испугавшись содеянного, решил спрятать машину.

Виновника ДТП нашли благодаря очевидцу, опубликовал в инстаграме марку, цвет и номер машины. "Автомобиль помещен на специализированную площадку для задержанного транспорта, а подросток с родителями доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства", - добавляет полиция.