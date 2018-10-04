Конный обоз привез из Германии в Великий Новгород колокол для храма XII века

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Конный обоз из Германии доставил в Великий Новгород новый колокол для храма XII века, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника.

"Примерно 75-килограммовый колокол привезли в наш город участники конной экспедиции "Титаны в пути - 2018", проделавшие путь более чем в 2,3 тысяч километров. По замыслу организаторов акции, переданный в дар ГМЗ колокол, на котором на 49 языках нанесено слово "Мир", станет символом объединения народов Земли", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что торжественная передача колокола новгородцам состоится в пятницу около полудня в Новгородском кремле (Детинце). Впоследствии колокол поднимут на звонницу кремлевского храма Андрея Стратилата, который, согласно летописным источникам, был построен в Детинце в середине XII века. Прежний колокол со звонницы перевезут в единственный в РФ Валдайский музей колоколов.

Караван с десятком повозок, запряженных рейнскими тяжеловозами, начал путь 22 июля в немецком городе Брюк. Обоз пересек Польшу, Калининградскую область, Литву, Латвию, Эстонию и Ленинградскую область. Поход был организован Обществом спортивного коневодства города Брюк.