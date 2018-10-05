Суд рассмотрит дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении убитого на Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве.

Заседание назначено на 11:00. В ходе предварительного слушания 26 сентября суд отказался вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, мешающих, по мнению защиты, его рассмотрению по существу, сообщил тогда "Интерфаксу" адвокат Вороненкова Андрей Гривцов.

Вороненков обвинялся в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и особо крупном мошенничестве. После того, как экс-депутат скрылся от российского следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская "решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу, для чего привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова".

"В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества", - говорится в пресс-релизе.

"При этом соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур", - говорится в сообщении.

По данным СК, "зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана".

"В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США", - сообщили в пресс-службе, добавив, что своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере.

"Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками", - говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд, который назначил им различные сроки лишения свободы.

В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Несмотря на это, расследование уголовного дела было продолжено, так как близкие родственники погибшего возражали против его закрытия.