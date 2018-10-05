Суд обязал Росимущество утилизировать затонувшее судно, угрожающее экологии Магадана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Магаданская транспортная прокуратура в судебном порядке обязала Росимущество утилизировать затонувшее судно "Фиш Карриер "Малли", которое представляет опасность для судоходства и может нанести экологический вред акватории.

"Росимущество по решению суда обязано утилизировать затонувший "Фиш Карриер "Малли" в течение года", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В акватории Магадана в бухте Нагаева около 40 затопленных судов. Большая часть этих судов не имеют собственника или он неизвестен. По закону именно собственники обязаны утилизировать суда. "Малли" - один из немногих затонувших кораблей, у которого установлен владелец, пояснили в прокуратуре.

Собеседник агентства уточнил, что Росимущество является собственником судна, так как оно в свое время было конфисковано в пользу государства.

Затонувшие суда, по данным прокуратуры, представляет опасность безопасности в акватории и могут нанести серьезный вред экологии.

Как сообщалось, в середине августа в акватории бухты Нагаева произошел разлив нефтепродуктов площадью 4000 кв. м. Загрязнение распространилось на городской пляж. Источником нефтеразлива называют рыболовное судно "Профессор Моисеев", затонувшее в 2006 году. В конце августа спасатели сообщили об очередном нефтеразливе в акватории.

Всего в окрестностях Магадана не менее 36 затонувших судов. 2014 году президент России Владимир Путин давал поручение об утилизации затопленных судов в акватории бухты Нагаева. Глава региона Сергей Носов распорядился принять срочные меры по ликвидации утечек нефтепродуктов, а затем утилизировать все суда в акватории.