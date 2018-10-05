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Блогер из Чебоксар стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера из Чебоксар, сообщает СУ СКР по Чувашии в пятницу.

"В июле 2018 года подозреваемый разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей информационный материал, содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, принудительных работ или же лишения свободы на срок до трех лет.

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Теги: Чебоксары

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