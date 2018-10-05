Рожденные в Новосибирском зоопарке горные бараны аргали успешно одичали на Алтае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Четыре самца аргали, рожденные в Новосибирском зоопарке и 5 сентября выпущенные на волю, стали частью природной группировки, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Планируя первый в истории выпуск аргали, наши биологи рассчитывали именно на то, что животные присоединятся к стаду своих диких сородичей. Это значительно увеличит шансы молодых самцов на выживание в естественных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай ведут наблюдения за природной группировкой.

У выпущенных самцов рога помечены краской для того, чтобы их можно было отличить от остальных, и 2 октября сотрудники нацпарка заметили, что все четыре самца уже держатся рядом с группой молодых самцов дикой популяции.

Как сообщалось ранее, на территории Сайлюгемского парка были выпущены самцы, появившиеся на свет в 2015 и 2016 годах.

Аргали, или алтайский горный баран, является самым крупным представителем диких баранов.

Новосибирский зоопарк на протяжении многих лет остается единственным в мире зоологическим парком, где можно увидеть самых крупных баранов. В 2013 году у новосибирской пары аргали родились первые малыши.