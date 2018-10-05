В Ялте решили продлить городскую набережную в три раза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти Ялты заявили о намерении продлить городскую набережную примерно в три раза, сообщает пресс-служба администрации города-курорта в пятницу.

"Существует эскизный проект расширения набережной от морского порта до гостиничного комплекса "Ялта-Интурист", - сказал глава администрации города Алексей Челпанов, слова которого приводятся в сообщении.

Власти Ялты в рамках проекта планируют достичь нескольких целей: увеличить инвестиционную и туристическую привлекательность курорта, расширить количество мест посещения в регионе и развивать Массандровскоий парк, рядом с которым будет проходить маршрут нового ялтинского променада.

Расширение набережной планируется за счет существующих берегоукрепительных сооружений. "Проводятся гидротехнические работы, возводятся бетонные сваи, выносится второй ярус и увеличивается променадная часть", - отметил Челпанов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что с приростом турпотока набережная Ялты "начинает задыхаться". " Благодаря реализации этого проекта появятся и новые территории для бизнеса, и более комфортные условия как для отдыхающих, так и для горожан", - цитирует Волченко администрация Ялты.

Представитель пресс-службы уточнил "Интерфаксу", что набережную планируется продлить примерно в три раза.

По данным открытых источников в интернете, протяженность набережной Ялты сейчас - немногим более километра.