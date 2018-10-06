Двое жителей Томской области упали на тракторе с обрыва на берегу Оби

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тела двоих мужчин были обнаружены в субботу на берегу реки Оби в Кожевниковском районе Томской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Сегодня в 13:01 по местному времени в дежурную часть поступила информация, что на берегу реки Обь в районе Руян-города обнаружен разбитый трактор, в салоне которого находится труп неизвестного мужчины", - говорится в сообщении.

По приезду на место происшествия сотрудники полиции на обрыве обнаружили труп второго мужчины.

По предварительной информации, трактор упал с обрыва.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.