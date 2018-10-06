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Песков рассказал, что Путин отметит день рождения с родными и друзьями

Есть обновление от 17:25

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

"Президент проведет день с родными, близкими и друзьями", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил день рождения на работе, и лишь вечером встречался с близкими.

Так было, например, в прошлом году - на 65-летие у президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

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Теги: Россия, Владимир Путин
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