Воспитателя лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии над детьми

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР возбудили уголовное дело по обвинению 49-летнего тренера по плаванию в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного управления.

"В ночь на 14 августа 2018 года мужчина, занимая должность воспитателя, находясь в одном из детских оздоровительных лагерей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении 9 детей, в возрасте от 10 до 11 лет", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дети, ставшие объектом его противоправных действий, долгое время занимались в секции плавания одной из детских спортивных школ, где мужчина работал тренером-преподавателем.

Отмечается, что следователи выявили еще один факт подобных действий с его стороны в отношении 10-летнего ребенка в 2017 году.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщает пресс-служба управления СКР по Пензенской области.