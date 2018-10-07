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Новосибирские ученые предложили построить центр нанотехнологий за 10 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Центр нанотехнологий, занимающийся разработкой электроники нового поколения, может быть построен в новосибирском Академгородке к 2027 году, сообщил замдиректора Института физики полупроводников имени Ржанова (ИФП) Александр Каламейцев.

Он уточнил, что проект рассматривается в рамках программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" и предусматривает кооперацию нескольких институтов Сибирского отделения РАН помимо ИФП: Института автоматики и электрометрии, Новосибирского института неорганической химии, Института ядерной физики, научных организаций биологического направления и др.

"10 млрд рублей (стоимость центра - ИФ), 10 тыс. кв. метров, полностью укомплектованный необходимым оборудованием. Оборудование, технологии и лицензии составляют основную стоимость", - сказал Каламейцев.

По его словам, строительство центра может занять семь лет.

"Мы рассчитывали, сколько нам нужно времени - с 2019 по 2026 годы, в 2019 году начнется проектирование и получение всех разрешительных документов. Центров такого масштаба, как мы предлагаем, (в России - ИФ) нет", - отметил замдиректора ИФП.

Он рассказал, что центр будет построен на площадке ИФП и обеспечит возможность выполнять работы полного цикла - от фундаментальных разработок до мелкосерийного производства.

Основные достижения ИФП связаны с исследованиями атомных процессов и электронных явлений на поверхности полупроводников, квантовых эффектов в полупроводниковых системах пониженной размерности. На основе полученных фундаментальных результатов в институте осуществлены разработки матричных фотоприемников инфракрасного диапазона, электронно-оптических преобразователей, СВЧ-транзисторов, квантовых интерферометров, нанотранзисторов.

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Теги: Институт физики полупроводников
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