Тело лейтенанта нашли в военной части под Смоленском

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Тело лейтенанта с огнестрельным ранением было обнаружено в военной части в деревне Шаталово Смоленской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в военной комендатуре Смоленского гарнизона.

Он отметил, что, по предварительным данным, лейтенант покончил жизнь самоубийством.

"Тело мужчины в минувшую пятницу нашли сослуживцы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают военные следователи", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов и военных по этому поводу.