Тематический парк стоимостью 6,8 млрд руб планируют построить во Владивостоке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Стратег" планирует привлечь инвестиции в размере 6,8 млрд рублей в строительство тематического парка "Парк народов мира" во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, соответствующее соглашение о содействии в реализации инвестпроекта подписали гендиректор ООО "Стратег" Оксана Иванова и вице-губернатор Константин Богданенко. На площади более 20 гектаров планируется разместить выставочный павильон с экспозициями, иллюстрирующими фрагменты из жизни и культурные особенности народов мира, гостиницу, тематические домики для проживания туристов, парк аттракционов, аквапарк и другие объекты.

"В строительстве тематического парка уже заинтересован крупный инвестор из Франции, тем не менее мы готовы дополнительно представлять данный проект за рубежом. Одним наших из ключевых преимуществ при работе с иностранными партнерами являются преференции, которые мы получаем, являясь резидентом Свободного порта Владивосток", - приводит слова Ивановой пресс-служба.

В сообщении уточняется, что после окончательного согласования земельного участка потребуется около двух лет для возведения ключевых объектов парка.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Стратег" зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем компании выступает ее гендиректор Иванова.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).