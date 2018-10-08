Сбитый трамваем в Иркутске первоклассник разговаривал по телефону

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Восьмилетний школьник, погибший утром в понедельник под колесами трамвая в Иркутске, разговаривал по мобильному телефону на выходе из транспорта, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР.

"Не убедившись в безопасности, мальчик начал обходить транспортное средство с передней части. Начав движение на разрешающий свет светофора, водитель трамвая совершила наезд на ребенка", - уточняется в пресс-релизе.

От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда "скорой помощи".

Следователи СКР проводят доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в понедельник около 7:30 по местному времени на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная в Иркутске первоклассник попал под трамвай №4, который стал обходить спереди, и погиб от полученных травм.